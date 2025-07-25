США предоставили Польше $4 млрд кредита для модернизации армии

Соединенные Штаты в пятницу объявили о предоставлении Польше кредитных гарантий в размере 4 миллиардов долларов, которые будут использованы на перевооружение польских Вооруженных сил.

Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает "Европейская правда".

Польша получит кредитные гарантии от США в рамках программы Foreign Military Financing, которая предусматривает предоставление союзникам и партнерам Америки займов и грантов на приобретение американского военного оборудования.

"Программа кредитования FMF укрепляет национальную безопасность США, позволяя таким ключевым партнерам, как Польша, инвестировать в оборонные системы американского производства", – подчеркнула Брюс.

Она также отметила Польшу как "одного из самых сильных и надежных союзников Америки в Европе".

Польская сторона ранее заявляла, что средства будут использованы, в частности, для частичной оплаты подписанных с США контрактов на военную технику, в том числе приобретение 96 ударных вертолетов AH-64E Apache или 6 батарей систем противовоздушной обороны Patriot.

В мае стало известно, что Конгресс США рассматривает запрос Польши на приобретение почти 800 ракет PAC-2 GEM-T, предназначенных для системы противовоздушной обороны Patriot, за почти 6 млрд долларов.

В то же время Варшава отменила процедуру закупки 32 вертолетов S-70i Black Hawk с завода PZL Mielec, принадлежащего американской компании Lockheed Martin.