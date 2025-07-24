Польша подпишет с США соглашение о кредите на $4 млрд для модернизации армии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подпишет в пятницу соглашение о предоставлении Варшаве кредитной гарантии в размере 4 миллиардов долларов на модернизацию польских Вооруженных сил.

Это в четверг анонсировало польское Минобороны, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Косиняк-Камыш и заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности встретятся утром в пятницу в Варшаве для подписания кредитного соглашения.

После подписания соглашения запланированы заявления для СМИ, а затем состоятся двусторонние переговоры.

Кредитная гарантия со стороны Соединенных Штатов будет предоставлена в рамках программы Foreign Military Financing и составит, как сообщали в Минобороны Польши, 4 млрд долларов. Средства будут направлены на модернизацию армии страны.

Польская сторона ранее говорила, что средства будут использованы, в частности, для частичной оплаты подписанных с США контрактов на военную технику, в частности приобретение 96 ударных вертолетов AH-64E Apache или 6 батарей систем противовоздушной обороны Patriot.

Foreign Military Financing – это программа Государственного департамента США, которая предусматривает предоставление союзникам и партнерам Америки займов и грантов на приобретение американского военного оборудования.

В мае стало известно, что Конгресс США рассматривает запрос Польши на приобретение почти 800 ракет PAC-2 GEM-T, предназначенных для системы противовоздушной обороны Patriot, почти за 6 млрд долларов.

В то же время Варшава отменила процедуру закупки 32 вертолетов S-70i Black Hawk с завода PZL Mielec, принадлежащего американской компании Lockheed Martin.