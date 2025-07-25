Лондон настроен признать Палестинское государство, но пока без четких сроков

Британский министр Питер Кайл заявил, что правительство страны настроено на признание Палестинского государства, однако пока не может назвать конкретных сроков.

Об этом министр говорил в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Накануне Франция объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, поэтому британского министра спросили, пойдет ли Великобритания тем же путем.

Кайл ответил, что сейчас приоритетом является "сосредоточиться на чрезвычайной ситуации, которую мы имеем сейчас", и на необходимости "накормить людей".

Он добавил, что премьер-министр Кир Стармер созывает встречу с лидерами Франции и Германии по этому поводу.

Когда его снова спросили о признании Палестины государством, он сказал: "Правительство взяло на себя обязательство, зафиксированное в манифесте, что мы хотим добиться государственности для Палестины. Это должно произойти таким образом, чтобы дать Палестине реальные полномочия и обеспечить долгосрочный мир и стабильность, в которых она нуждается".

"Мы призываем к прекращению огня и, конечно, сделаем все возможное, действуя как сторонники региона, чтобы создать условия для переговоров по долгосрочному установлению палестинской государственности и обеспечению безопасности в регионе", – добавил Кайл, который работает в правительстве министром по вопросам науки, инноваций и технологий.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в пятницу встал на защиту решения Парижа о признании Палестинского государства, которое должно состояться осенью.

Если Франция признает Палестинское государство, то станет первым членом Совета безопасности ООН и страной G7, которая это сделает.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.