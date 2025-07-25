Германия не планирует признавать Палестинское государство в ближайшем будущем

Германия в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования путем создания двух государств.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил в пятницу представитель правительства Германии, которого цитирует Reuters.

Представитель отметил, что безопасность Израиля имеет первостепенное значение для правительства Германии.

"Поэтому правительство Германии не планирует признавать Палестинское государство в ближайшем будущем", – добавил он.

Признание Палестинского государства станет лишь одним из последних шагов на пути к урегулированию по принципу двух государств, отметил спикер.

Накануне Франция объявила, что признает Палестинское государство в сентябре.

Палестинские власти приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.

Британский министр Питер Кайл заявил, что правительство страны настроено на признание Палестинского государства, однако пока не может назвать конкретных сроков.