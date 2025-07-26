Главы Минобороны трех стран Балтии в Вашингтоне встретились с Хегсетом

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне встретились с главой Пентагона Питом Хэгсеттом, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам укрепления трансатлантических отношений.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы – Ханно Певкур, Андрис Спрудс и Довиле Шакалиене – находятся с визитом в Вашингтоне.

Они встретились со своим американским коллегой Пит Хегсет в Пентагоне, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам укрепления трансатлантических отношений, что стало первой официальной встречей министров стран Балтии с ним.

"Соединенные Штаты имеют много обязанностей во всем мире, включая защиту нашей родины и предотвращение войны в Индо-Тихоокеанском регионе. Вот почему лидерство Европы в защите собственного континента является более важным, чем когда-либо ранее", – подчеркнул Хегсет.

Он заявил, что усилия стран Балтии по инвестированию в новые военные возможности имеют решающее значение для сдерживания атак и повышения боеготовности.

"Соединенные Штаты остаются полностью приверженными НАТО, и вместе мы достигнем мира в Европе через силу, создав условия для длительного мира в Украине путем переговоров, установления устойчивого сдерживания и повышения потенциала и взаимосовместимости наших союзников", – сказал он.

Министр обороны также поблагодарил министров обороны за организацию международных учений, укрепляющих коллективную готовность.

Певкур сообщил, что военное присутствие США в Европе пересматривается в сотрудничестве с НАТО.

"Министр обороны Хегсет подтвердил, что это не станет неожиданностью для Европы, что мы не проснемся однажды утром и не узнаем, что США решили, что это будет их военная позиция в Европе. Это делается в сотрудничестве с командующим европейскими силами и штабом НАТО", – сказал он.

По словам Певкура, более конкретные цифры будут доступны осенью.

"Это не произойдет очень быстро. Но факт остается фактом: внимание США все больше переходит на Индокитайский регион", – добавил он.

Весной СМИ писали, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.