Очільники Міноборони трьох країн Балтії у Вашингтоні зустрілися із Гегсетом

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви у Вашингтоні зустрілися із шефом Пентагону Пітом Гегсетом, щоб обговорити співпрацю з питань зміцнення трансатлантичних відносин.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви – Ханно Певкур, Андріс Спрудс та Довіле Шакалієне – перебувають із візитом у Вашингтоні.

Вони зустрілися зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у Пентагоні, щоб обговорити співпрацю з питань зміцнення трансатлантичних відносин, що стало першою офіційною зустріччю міністрів країн Балтії з ним.

"Сполучені Штати мають багато обов'язків у всьому світі, включно із захистом нашої батьківщини та запобігання війні в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ось чому лідерство Європи у захисті власного континенту є важливішим, ніж будь-коли раніше", – наголосив Гегсет.

Він заявив, що зусилля країн Балтії щодо інвестування у нові військові можливості мають вирішальне значення для стримування атак і підвищення боєготовності.

"Сполучені Штати залишаються повністю відданими НАТО, і разом ми досягнемо миру в Європі через силу, створивши умови для тривалого миру в Україні шляхом переговорів, встановлення стійкого стримування та підвищення потенціалу і взаємосумісності наших союзників", – сказав він.

Міністр оборони також подякував міністрам оборони за організацію міжнародних навчань, що зміцнюють колективну готовність.

Певкур повідомив, що військова присутність США в Європі переглядається у співпраці з НАТО.

"Міністр оборони Гегсет підтвердив, що це не стане несподіванкою для Європи, що ми не прокинемося одного ранку і не дізнаємося, що США вирішили, що це буде їхня військова позиція в Європі. Це робиться у співпраці з командувачем європейських сил і штабом НАТО", – сказав він.

За словами Певкура, більш конкретні цифри будуть доступні восени.

"Це не відбудеться дуже швидко. Але факт залишається фактом: увага США все більше переходить на Індокитайський регіон", – додав він.

Навесні ЗМІ писали, що у Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти виведення американських військ з Європи.