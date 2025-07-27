В субботу лесной пожар охватил северные пригороды Афин, и жителям было приказано эвакуироваться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Жители города Крионери, что в 20 километрах к северо-востоку от Афин, получили 3 SMS-сообщения с требованием эвакуироваться в безопасные районы, сообщил журналистам представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.

Греческие СМИ показали горящие дома. Представитель сказал, что "есть сообщения о повреждениях. Мы подведем итоги, когда пожары будут ликвидированы".

"Настоящие трудности еще впереди", – отметил Ватракояннис, добавив, что Греция запросила шесть пожарных самолетов у Механизма гражданской защиты Европейского Союза.

На месте происшествия находились 145 пожарных и 44 пожарные машины, 10 пожарных самолетов и семь вертолетов пытаются потушить пожар, происхождение которого неизвестно. Четыре машины скорой помощи оказали помощь по меньшей мере пяти жителям, большинство из которых – пожилые люди с проблемами дыхания.

Температура воздуха превышала 38 градусов по Цельсию, сухость и сильный ветер способствовали распространению пламени.

В таких условиях лесные пожары "очень быстро распространяются и становятся опасными. Ожидается, что эти условия будут преобладать в ближайшие дни", сказал Ватракоянис.

Пожарная служба также имеет дело с четырьмя другими крупными пожарами: на юго-западе, на двух крупнейших островах Греции – Крите на юге и Эвбее к северу от Афин, а также на острове Китера к северо-западу от Крита. К тушению привлечены по меньшей мере 335 пожарных, 19 самолетов и 13 вертолетов, но они могут работать только днем. В целом, за последние 24 часа по всей стране вспыхнуло 52 лесных пожара, сообщил представитель.

Лесные пожары, многие из которых являются разрушительными, стали привычным явлением для Греции в последние годы. Несколько из них вспыхнули за последний месяц.

25 июля сообщалось, что возле греческого Коринфа, где продолжалась борьба с лесными пожарами, спецсамолет Canadair упал в море во время забора воды.

В Турции во время борьбы с лесными пожарами погибли 10 человек.