У суботу лісова пожежа охопила північне передмістя Афін, і жителям було наказано евакуюватися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Жителі міста Кріонері, що за 20 кілометрів на північний схід від Афін, отримали 3 SMS-повідомлення з вимогою евакуюватися в безпечні райони, повідомив журналістам речник пожежної служби Васіліс Ватракоянніс.

Грецькі ЗМІ показали будинки, що горять. Речник сказав, що "є повідомлення про пошкодження. Ми підведемо підсумки, коли пожежі будуть ліквідовані".

"Справжні труднощі ще попереду", – зазначив Ватракоянніс, додавши, що Греція попросила шість пожежних літаків у Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

На місці події перебували 145 пожежників і 44 пожежні машини, 10 пожежних літаків і сім гелікоптерів намагаються загасити пожежу, походження якої невідоме. Чотири машини швидкої допомоги надали допомогу щонайменше п'ятьом мешканцям, більшість з яких – люди похилого віку з проблемами дихання.

Температура повітря перевищувала 38 градусів за Цельсієм, сухість і сильний вітер сприяли поширенню полум'я.

За таких умов лісові пожежі "дуже швидко поширюються і стають небезпечними. Очікується, що ці умови переважатимуть протягом найближчих днів", сказав Ватракоянніс.

Пожежна служба також має справу з чотирма іншими великими пожежами: на південному заході, на двох найбільших островах Греції – Криті на півдні і Евбеї на північ від Афін, а також на острові Кітера на північному заході від Криту. До гасіння залучено щонайменше 335 пожежників, 19 літаків і 13 гелікоптерів, але вони можуть працювати лише вдень. Загалом, за останні 24 години по всій країні спалахнуло 52 лісові пожежі, повідомив речник.

Лісові пожежі, багато з яких є руйнівними, стали звичним явищем для Греції в останні роки. Кілька з них спалахнули за останній місяць.

25 липня повідомляли, що біля грецького Коринфа, де тривала боротьба з лісовими пожежами, спецлітак Canadair впав у море під час забору води.

У Туреччині під час боротьби з лісовими пожежами загинули 10 людей.