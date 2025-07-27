Литва выделит до 30 млн евро на Patriot для Украины

Литва готова внести свой вклад в поставки систем Patriot в Украину и планирует выделить на эти цели до 30 млн евро.

Об этом сообщила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене на своей странице в Facebook по итогам встречи с главой Пентагона Питтом Хэгсетом, сообщает "Европейская правда".

В ходе переговоров она выразила поддержку решению президента США Дональда Трампа предоставить Украине оружие американского производства за счет финансирования союзников по НАТО.

"Во время встречи я также выразила поддержку решению президента Дональда Трампа поставлять Украине оружие производства США, которое будет полностью финансироваться союзниками по НАТО. Литва также готова содействовать поставкам в Украину систем Patriot. На эти цели планируем выделить до 30 миллионов евро", – написала Шакалиене.

Как известно, 14 июля президент Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США смогут передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.

Как известно, министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.