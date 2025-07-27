В немецком Дуйсбурге взорвали 63-метровую высотку

В воскресенье в одном из районов немецкого Дуйсбурга с помощью контролируемого взрыва снесли 63-метровое высотное здание.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Снос, который готовился несколько месяцев, прошел успешно, сообщили городские власти.

Для подрыва использовали около 300 граммов взрывчатки и 600 детонаторов:

Многоквартирный дом в районе Хоххайде был одним из шести оригинальных высотных зданий, также известных как так называемые "белые гиганты". Два "белых гиганта" уже были снесены в последние годы.

Блок, который снесли в воскресенье, стоял пустым с июля 2020 года.

В доме было 160 квартир. Снос является частью проекта городского редевелопмента, направленного на то, чтобы сделать нестабильный район более привлекательным. Это предусматривает снос многоэтажек с большим количеством свободных и труднодоступных квартир. После этого участок будет перепланирован.

Непосредственно рядом со снесенным блоком стоит еще один "белый гигант", который в последние годы неоднократно попадал в заголовки газет как "проблемная высотка". СМИ сообщали о замусоренности, запущенности и насильственных преступлениях. Сообщения о том, что доставка посылок в здание была временно приостановлена из-за нападений на курьеров, также вызвали ажиотаж. Недавно во время проверки одного из "белых гигантов" следователи обнаружили масштабное мошенничество с социальными выплатами.

Жилой парк Хоххайде с шестью многоэтажками был построен между 1969 и 1974 годами. Одна из шести высоток была снесена в 2019 году.

Вторая была снесена в 2021 году.

По данным городских властей, снос третьей высотки станет последним на данный момент. Остальные многоэтажки и квартиры в них находятся в частной собственности.

Напомним, 1 июля в немецком городе Оснабрюк была обезврежена 500-килограммовая бомба – в связи с этим 20 тысяч человек были эвакуированы.

А в историческом центре немецкого Дрездена нашли две бомбы времен Второй мировой войны в районе обрушенного моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.