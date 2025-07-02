У Німеччині евакуювали 20 тисяч людей через бомбу часів Другої світової

У вівторок, 1 липня, ввечері в німецькому місті було знешкоджено 500-кілограмову бомбу – у зв'язку з цим 20 тисяч людей були евакуйовані.

Про це пише NDR, передає "Європейська правда".

Бомбу часів Другої світової війни знешкодили у німецькому місті Оснабрюк – з полудня 20 тисяч людей чекали за межами зони відсторонення, поки вибуховий пристрій ліквідують.

"Обидва детонатори знешкоджено та підірвано. Тепер усі можуть йти додому!" – оголосили ввечері в місті.

У міській адміністрації заявили, що бомба мала два ударні детонатори. Поліція та співробітники служб громадського порядку попередньо перевірили, чи в районі залишилися люди, обдзвонивши близько 13 тисяч будинків. Перед тим, як сапер знешкодив бомбу, над районом пролетів вертоліт.

За інформацією Deutsche Bahn, до вечора вівторка потяги не курсували через головний вокзал Оснабрюка і були перенаправлені. Це стосувалося як міжміських, так і приміських потягів.

Нагадаємо, в історичному центрі німецького Дрездена знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У березні кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.

А на початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.