У німецькому Дуйсбурзі підірвали 63-метрову висотку

У неділю в одному з районів німецького Дуйсбурга за допомогою контрольованого вибуху знесли 63-метрову висотну будівлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Знесення, яке готувалося кілька місяців, пройшло успішно, повідомила міська влада.

фото dpa

Для підриву використали близько 300 грамів вибухівки та 600 детонаторів:

Багатоквартирний будинок в районі Хоххайде був одним з шести оригінальних висотних будівель, також відомих як так звані "білі гіганти". Два "білих гіганти" вже були знесені в останні роки.

Блок, який знесли в неділю, стояв пусткою з липня 2020 року.

У будинку було 160 квартир. Знесення є частиною проєкту міського редевелопменту, спрямованого на те, щоб зробити нестабільний район більш привабливим. Це передбачає знесення багатоповерхівок з великою кількістю вільних і важкодоступних квартир. Після цього ділянка буде перепланована.

Безпосередньо поруч зі знесеним блоком стоїть ще один "білий гігант", який в останні роки неодноразово потрапляв у заголовки газет як "проблемна висотка". ЗМІ повідомляли про засмічення, занедбаність та насильницькі злочини. Повідомлення про те, що доставка посилок до будівлі була тимчасово призупинена через напади на кур'єрів, також викликали ажіотаж. Нещодавно під час перевірки одного з "білих гігантів" слідчі виявили масштабне шахрайство з соціальними виплатами.

Житловий парк Хоххайде з шістьма багатоповерхівками був побудований між 1969 і 1974 роками. Одна з шести висоток була знесена у 2019 році.

Друга була знесена у 2021 році.

За даними міської влади, знесення третьої висотки стане останнім на даний момент. Решта багатоповерхівок і квартири в них перебувають у приватній власності.

Нагадаємо, 1 липня в німецькому місті Оснабрюк було знешкоджено 500-кілограмову бомбу – у зв'язку з цим 20 тисяч людей були евакуйовані.

А в історичному центрі німецького Дрездена знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.