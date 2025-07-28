Норвегія хоче домовитись зі США про кращу торгову угоду, ніж ЄС

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сподівається, що його країні вдасться домовитись про вигідніші умови торгівлі зі США, ніж це вийшло в Європейського Союзу.

Про це він сказав у коментарі порталу E24, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стьоре, Норвегія готується до запровадження з боку США тарифів на норвезькі товари з 1 серпня, коли спливає оголошений Дональдом Трампом крайній термін.

"Зараз йдеться про (тарифну ставку. – Ред.) 15 відсотків, але ми ведемо переговори, щоб досягти кращого результату", – додав він.

Норвезький премʼєр водночас назвав позитивним сигналом домовленість США та ЄС щодо торгівлі.

"Важливим уроком для норвезької економіки є те, що для нас добре, коли добре Європі, на яку припадає 70 відсотків нашого експорту", – пояснив Стьоре.

На початку квітня США оголосили про 15-відсотковий тариф на норвезькі товари, але згодом до початку серпня тимчасово замінили їх ставкою у 10%.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".