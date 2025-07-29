Польша оценивает потери от американских пошлин в 8 млрд злотых

Премьер-министр Польши Дональд Туск оценивает потери своей страны от пошлин американского президента Дональда Трампа на европейскую продукцию в около 8 млрд злотых ($2,1 млрд).

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Во вторник, 29 июля, Туск заявил, что американские пошлины на европейскую продукцию стали реальностью.

"Они составляют половину от уровня, который президент Трамп предложил в апреле, но это небольшой повод для радости", – отметил он.

Туск отметил, что по предварительным оценкам, Польша может потерять около 8 млрд злотых (ранее угроза достигала 15 млрд).

"Потери будут значительными по обе стороны Атлантики, но сложное торговое соглашение все же лучше бессмысленной таможенной войны между союзниками", – подытожил польский премьер.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".