Польща оцінює втрати від американських мит у 8 млрд злотих

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оцінює втрати своєї країни від мит американського президента Дональда Трампа на європейську продукцію у близько 8 млрд злотих ($2,1 млрд).

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

У вівторок, 29 липня, Туск заявив – американські мита на європейську продукцію стали реальністю.

"Вони становлять половину від рівня, який президент Трамп запропонував у квітні, але це малий привід для радості", – зауважив він.

Туск зазначив, що за попередніми оцінками, Польща може втратити близько 8 млрд злотих (раніше загроза сягала 15 млрд).

"Втрати будуть значними по обидва боки Атлантики, але складна торгова угода все ж краща за безглузду митну війну між союзниками", – підсумував польський прем’єр.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".