Зеленский собрал представителей американского бизнеса – те просили правительство США о ракетах

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, с которыми говорил о важности поддержки США.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ 2 июля вечером, пишет "Европейская правда".

На встрече присутствовали представители Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR.

Также были представители Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI и президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

Зеленский поблагодарил американский бизнес за присутствие в Украине, которое, по его словам, "говорит о стабильности в Украине".

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит всю оказанную со стороны Соединенных Штатов помощь и двухпартийную поддержку, а также ценит стабильные отношения с США.

"Сигналы о рисках уменьшения или замедления помощи со стороны США – я думаю, что мы все не заинтересованы в этом. Ни американский бизнес, ни украинский бизнес, потому что системы Patriot не выбирают, кого защищать в Украине от российского агрессора. Системы ПВО, другая защита сохраняют жизнь, возможности и производственные мощности абсолютно всем", – сказал президент.

Андрей Гундер отметил устойчивость Украины в условиях войны и отметил, что 88 членов палаты имеют родных и близких, которые служат в ВСУ. Он также сообщил, что 53% компаний понесли ущерб своим мощностям и офисам в результате российских обстрелов.

"Одна из вещей, о которой мы всегда просим американское правительство, – это предоставить защиту американскому бизнесу, который находится здесь, предоставить ракеты к Patriot", – сказал он.

Участники встречи подчеркнули, что важно продолжать поддержку и усиливать противовоздушную оборону Украины.

Как известно, 1-2 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочем уровне" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.