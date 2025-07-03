Зеленський зібрав представників американського бізнесу – ті просили уряд США про ракети

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, з якими говорив про важливість підтримки США.

Про це повідомила пресслужба ОПУ 2 липня ввечері, пише "Європейська правда".

На зустрічі були присутні представники Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR.

Також були представники від Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI та президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

Зеленський подякував американському бізнесу за присутність в Україні, яка, за його словами, "говорить про стабільність в Україні". Він наголосив, що Україна цінує всю надану з боку США та двопартійну підтримку.

"Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім", – сказав президент.

Андрій Гундер відзначив стійкість України в умовах війни та зауважив, що 88 членів палати мають рідних і близьких, які служать у ЗСУ. Він також повідомив, що 53 % компаній зазнали пошкоджень своїх потужностей та офісів унаслідок російських обстрілів.

"Одна з речей, про яку ми завжди просимо американський уряд, – це надавати захист американському бізнесу, який перебуває тут, надавати ракети до Patriot", – сказав він.

Учасники зустрічі наголосили на тому, що важливо продовжувати підтримку та посилювати протиповітряну оборону України.

Як відомо, 1-2 липня в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Видання WSJ повідомило, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.