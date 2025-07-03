В Греции на Крите эвакуировали тысячи людей, среди которых много иностранных туристов, из-за масштабного лесного пожара на востоке острова, который не удается взять под контроль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пожар вспыхнул накануне в районе между населенными пунктами Ферма, Ахлия и Агия Фотия. Огонь распространяется под воздействием мощного ветра, который значительно усложняет тушение – по данным пожарной службы, пламя разделилось на три основных фронта.

Представитель пожарной службы Яннис Ватракогианнис сообщил, что в районе работают значительные силы, которые борются с многочисленными очагами возгорания. "Порывы ветра, достигающие 9 баллов по шкале Бофорта, постоянно создают новые очаги, что очень затрудняет работу пожарных", – отметил он.

На месте работают 230 пожарных, 46 пожарных машин, 10 вертолетов, пожарные цистерны, инженерная техника муниципалитета и беспилотники. Также привлечены силы полиции, береговой охраны и скорой помощи.

По распоряжению главы пожарного корпуса, специальные группы по расследованию случаев поджогов изучают причины возгорания.

По словам председателя Ассоциации отельеров Иерапетры и юго-восточного Крита Георгиоса Царакиса, из района эвакуированы около 5 тысяч человек, преимущественно иностранных туристов, проживавших в отелях.

В ночь на четверг часть отдыхающих разместили в отелях соседних регионов, а других – в спортивном зале Иерапетры, который был открыт как временное убежище.

По состоянию на сейчас в больницу Иерапетры госпитализированы три человека с респираторными проблемами, двое с легкими травмами и один человек с ограниченной подвижностью.

Пожарная операция продолжается, в регион прибывают дополнительные силы из Афин.

Из-за пожара во многих районах не было света и мобильной связи в течение всей ночи. Пока не известно, сколько домов сгорело в результате пожара.

Напомним, в Испании два человека погибли из-за лесного пожара, вспыхнувшего в результате экстремальной жары.

В Турции вспыхнули лесные пожары в районе городов Хатай, Адана, Измир и Маниса.