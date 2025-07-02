В Испании из-за экстремальной жары вспыхнул лесной пожар: есть жертвы

Два человека погибли в северо-восточной Испании в результате лесного пожара, который быстро распространился, прежде чем пожарные смогли его локализовать.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Пожар начался в сельской провинции Льеда, в результате чего над сельской местностью поднялся огромный столб дыма, который быстро охватил всю территорию.

Пожарные сообщили, что власти разослали жителям предупреждения на смартфоны и приказали 14 тысячам человек оставаться в домах. Этот приказ был отменен поздно вечером во вторник.

Всего было сожжено 6500 гектаров, прежде чем пожарные установили периметр и объявили о локализации пожара.

О гибели людей в результате пожара сообщил глава правительства Каталонии Сальвадор Илья.

Лесной пожар вспыхнул на фоне экстремальной жары, которая привела к резкому повышению температуры на большей части континента и установила температурные рекорды в Испании, Португалии и Франции.

Сообщалось также, что на северо-востоке Испании погиб двухлетний ребенок после того, как его оставили в автомобиле на несколько часов во время жары.