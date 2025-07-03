На Криті – масова евакуація туристів через неконтрольовану лісову пожежу

У Греції на Криті евакуювали тисячі людей, серед яких багато іноземних туристів, через масштабну лісову пожежу на сході острова, яку не вдається взяти під контроль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пожежа спалахнула напередодні в районі між населеними пунктами Ферма, Ахлія та Агія Фотія. Вогонь шириться під впливом потужного вітру, який значно ускладнює гасіння – за даними пожежної служби, полум’я розділилось на три основні фронти.

Речник пожежної служби Янніс Ватракогіанніс повідомив, що в районі працюють значні сили, які борються з численними осередками загоряння. "Пориви вітру, що сягають 9 балів за шкалою Бофорта, постійно створюють нові вогнища, що дуже ускладнює роботу пожежників", – зазначив він.

На місці працюють 230 пожежників, 46 пожежних машин, 10 гелікоптерів, пожежні цистерни, інженерна техніка муніципалітету та безпілотники. Також залучено сили поліції, берегової охорони та швидкої допомоги.

За розпорядженням голови пожежного корпусу, спеціальні групи з розслідування випадків підпалів вивчають причини займання.

За словами голови Асоціації готельєрів Ієрапетри та південно-східного Криту Георгіоса Царакіса, з району евакуйовано близько 5 тисяч людей, переважно іноземних туристів, які проживали в готелях.

У ніч проти четверга частину відпочивальників розмістили в готелях сусідніх регіонів, а інших – у спортивному залі Ієрапетри, що був відкритий як тимчасовий притулок.

Станом на зараз до лікарні Ієрапетри госпіталізовано трьох осіб із респіраторними проблемами, двох із легкими травмами та одну людину з обмеженою рухливістю.

Пожежна операція триває, до регіону прибувають додаткові сили з Афін.

Через пожежу в багатьох районах не було світла та мобільного зв’язку впродовж усієї ночі. Наразі не відомо, скільки будинків згоріло внаслідок пожежі.

Нагадаємо, в Іспанії двоє осіб загинули через лісову пожежу, що спалахнула внаслідок екстремальної спеки.

У Туреччині спалахнули лісові пожежі у районі міст Хатай, Адана, Ізмір і Маніса.