В Турции третий день борются с масштабными лесными пожарами

В Турции третий день продолжается борьба с рядом очагов лесных пожаров в районе городов Хатай, Адана, Измир и Маниса.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли заявил, что с пятницы на территории страны зафиксировали 342 серьезных возгорания. Шесть пожаров продолжаются до сих пор – в районе городов Измир, Хатай, Адана и Маниса.

📍Hatay

📍Adana

📍İzmir

📍Manisa



Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor https://t.co/XsOJWsRX7M pic.twitter.com/SJAtkZOyQC – Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 1, 2025

Чиновник отметил, что ситуация по сравнению с понедельником существенно улучшилась. В то же время есть опасения, что со среды пожарным станет сложнее – из-за существенного повышения температуры и возобновления сильных ветров.

Министр призвал граждан воздержаться от любого разжигания огня во дворах и природе и бросания окурков.

В понедельник сообщалось, что из-за пожаров эвакуировали 50 тысяч человек.

В Греции недавно тушили масштабные пожары на острове Хиос. Женщину, которую признали виновной в неумышленном причинении одного из очагов пожара, приговорили к трем годам тюрьмы.