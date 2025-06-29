В Белграде во время студенческих протестов против власти произошли столкновения

Вечером 28 июня в сербской столице студенты устроили очередную антиправительственную акцию протеста, во время которой произошли столкновения.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Протест с требованием досрочных выборов организовали на площади Славия, основной движущей силой были студенты. Оттуда протестующие собрались идти в парк Пионерски, где находятся со своей акцией противники блокады.

Во время этого произошли столкновения с полицией, которая разделяла две акции. Правоохранители начали оттеснять протестующих, некоторые при этом бросались в них камнями, бутылками, пиротехникой и пытались ставить баррикады из контейнеров.

Начальник полиции Драган Васильевич сообщил о задержании более десятка участников беспорядков. По его словам, пострадали шесть правоохранителей и двое граждан.

Премьер Сербии Джуро Мацут осудил столкновения. "Сербия – демократическое общество, где свое мнение следует выражать мирным цивилизованным способом, не создавая угрозы для безопасности граждан и не нарушая общественный порядок", – заявил он.

Президент Александар Вучич в связи с событиями запланировал обращение к гражданам в 11 утра.

Ранее на этой неделе Министерство внутренних дел Сербии объявило о задержании шести человек по подозрению в планировании "насильственной смены власти" в стране.

Напомним, в Сербии более полугода продолжаются масштабные протесты. Их вызвала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад 1 ноября 2024 года, которая унесла жизни 16 человек. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и неэффективном управлении государственными институтами, которые в значительной степени находятся под контролем Вучича.

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