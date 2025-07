В Сербии полиция жестоко разгоняла протестующих против власти Вучича: есть задержанные

Сербская полиция заявила, что задержала 79 студентов университетов и других протестующих во время разгона уличных блокад в нескольких городах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Студенты и другие жители Сербии блокировали дороги, выражая свой протест против популистского правительства президента Александара Вучича.

Офицеры полиции поздно вечером в среду и рано утром в четверг провели операции по разгону в столице Белграде, северном городе Новый Сад и южных городах Ниш и Новый Пазар.

Protesters hurl bins, chairs at riot police as clashes erupt in Belgrade.



Protests in Serbia erupted on July 2 amid ongoing public outrage over the deadly collapse of a canopy at Novi Sad’s main train station in November 2023, which killed 16 people.



Tensions escalated this… pic.twitter.com/mhMxD062Ci