В Сербии полиция жестоко разгоняла протестующих против власти Вучича: есть задержанные

Сербская полиция заявила, что задержала 79 студентов университетов и других протестующих во время разгона уличных блокад в нескольких городах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Студенты и другие жители Сербии блокировали дороги, выражая свой протест против популистского правительства президента Александара Вучича.

Офицеры полиции поздно вечером в среду и рано утром в четверг провели операции по разгону в столице Белграде, северном городе Новый Сад и южных городах Ниш и Новый Пазар.

Protesters hurl bins, chairs at riot police as clashes erupt in Belgrade.



Protests in Serbia erupted on July 2 amid ongoing public outrage over the deadly collapse of a canopy at Novi Sad’s main train station in November 2023, which killed 16 people.



Tensions escalated this… pic.twitter.com/mhMxD062Ci – Viory Video (@vioryvideo) July 3, 2025

Власти опровергли сообщения о жестокости полиции и чрезмерном применении силы против демонстрантов.

Студенты, стоящие за протестами, заявили, что полиция напала на многих мирных демонстрантов и ранила их.

Свидетели рассказали местным СМИ, что полиция в защитной экипировке и с дубинками избила протестующих, а четверо студентов, в том числе один со сломанной ключицей, были госпитализированы.

Четверо полицейских получили ранения, а один полицейский автомобиль был поврежден, заявило Министерство внутренних дел, которое отметило, что полицейские "действовали в соответствии с законом", реагируя на беспорядки в среду и утром в четверг.

Напряженность в этой балканской стране резко возросла после субботней акции, участники которой требовали досрочных парламентских выборов.

Собрание десятков тысяч людей в Белграде закончилось столкновениями между полицией и группами протестующих.

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