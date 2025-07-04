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Президент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции

Новости — Пятница, 4 июля 2025, 12:04 — Уляна Кричковская

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил выход страны из Оттавской конвенции.

Об этом говорится в заявлении финского президента, передает "Европейская правда".

В пятницу, 4 июля, Стубб одобрил предложение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, что позволит Вооруженным силам снова использовать эти средства обороны.

Стубб заявил, что это решение основывается на потребностях Финляндии в области обороны в условиях нынешнего ослабления безопасности.

Также он отметил, что понимает критику в адрес этого решения, но заверил, что Финляндия будет действовать ответственно в отношении мин и не будет использовать их в мирное время.

Напомним, 19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.

Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.

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