Генсек НАТО: решение о призыве в армию будут принимать сами страны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о призыве в армию в Европе будут принимать отдельные страны.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет "Европейская правда".

Его спросили, считает ли он, что Европе придется ввести призыв в армию. На это генеральный секретарь НАТО ответил отрицательно.

"Нет, нет, это решение остается за каждой отдельной страной. Некоторые страны сделают это. Финляндия уже имеет призыв в армию. Другие не сделают этого, но это будет означать, что в целом придется платить хорошую зарплату нашим мужчинам и женщинам в форме", – сказал он.

Рютте отметил, что его особенно беспокоит оборонное производство. По его мнению, "это проблема всего альянса".

"Нам просто не хватает оборонной промышленной базы для производства оружия, необходимого для сдерживания России, Северной Кореи или кого-либо еще, кто может нас атаковать. И над этим мы сейчас очень быстро работаем", – подытожил он.

В июне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что если Литва хочет иметь больше военнослужащих в следующем десятилетии – стране придется увеличить роль женщин в национальной обороне.

С 1 июля в Дании вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривают призыв женщин в армию наравне с мужчинами.

Недавно СМИ писали, что Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу. Страна надеется, что добровольная шестимесячная программа поможет удвоить количество обученных резервистов.