Генсек НАТО: рішення про призов до армії ухвалюватимуть самі країни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про призов до армії в Європі ухвалюватимуть окремі країни.

Про це він сказав у інтерв'ю The New York Times, пише "Європейська правда".

У нього запитали, чи вважає він, що Європі доведеться ввести призов до армії. На це генеральний секретар НАТО відповів негативно.

"Ні, ні, це рішення залишається за кожною окремою країною. Деякі країни зроблять це. Фінляндія вже має призов до армії. Інші не зроблять цього, але це означатиме, що загалом доведеться платити хорошу зарплату нашим чоловікам і жінкам у формі", – сказав він.

Рютте зазначив, що його особливо турбує оборонне виробництво. На його думку – "це проблема всього альянсу".

"Нам просто бракує оборонної промислової бази для виробництва зброї, необхідної для стримування Росії, Північної Кореї чи будь-кого іншого, хто може нас атакувати. І над цим ми зараз дуже швидко працюємо", – підсумував він.

У червні міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що якщо Литва хоче мати більше військовослужбовців у наступному десятилітті – країні доведеться збільшити роль жінок у національній обороні.

З 1 липня у Данії набули чинності зміни до законодавства, які передбачають призов жінок до армії нарівні з чоловіками.

Нещодавно ЗМІ писали, що Німеччина планує запровадити добровільну шестимісячну військову службу. Країна сподівається, що добровільна шестимісячна програма допоможе подвоїти кількість навчених резервістів.