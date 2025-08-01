В Сенате США предлагают законопроект о новой помощи Украине на десятки миллиардов

Сопредседатель комитета Сената США по иностранным делам Джин Шахин и сенатор Лиза Мурковски представили на рассмотрение двухпартийный законопроект Supporting Ukraine Act of 2025, который предусматривает многомиллиардную помощь Украине.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".

По словам Маркаровой, согласно проекту, помощь США в сфере безопасности, предоставляемая Украине, осуществляется в виде взносов США в Инвестиционный фонд восстановления Украины, созданный в соответствии с положениями межправительственного украинско-американского соглашения.

Как отметила посол, в законопроекте на 2026 и 2027 финансовые годы предусматривается выделение:

30 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности;

500 миллионов долларов на помощь Украине в случае чрезвычайных ситуаций;

три миллиарда долларов на программу FMF для Украины;

увеличение лимита выделений по программе PDA до шести миллиардов долларов;

600 миллионов долларов для поддержки украинских правоохранительных органов, антикоррупционных программ и привлечения к ответственности за военные преступления.

Кроме того, уточнила Маркарова, предусматривается создание трехсторонней инициативы США-Украина-Тайвань по использованию БПЛА – с целью проведения совместных исследований, разработок и налаживания их совместного производства.

На эту инициативу на 2026 и 2027 финансовые годы предусматривается выделение миллиарда долларов, добавила она.

Также в проекте предлагается определить политикой Минобороны США передачу конфискованных незаконных вооружений Украине или их продажу в пользу Украины.

Документ также содержит требование немедленных мер для конфискации замороженных активов РФ или представления плана увеличения доходов от замороженных росактивов для получения дополнительных средств для Украины.

Предполагается создание рабочей группы для систематизации уроков, полученных из войны Украины, включая современную доктрину ведения войны и типы уязвимостей, которые могут иметь США к операции, подобной украинской операции "Паутина".

В документе также содержится запрет на любое использование оборонной продукции, закупленной для Украины, не в порядке, предусмотренном Конгрессом.

Сенаторы также предлагают установить гарантии обмена разведывательной информацией США с Украиной.

А от президента США требуется тратить не менее 15% средств программы "International Security Cooperation Program Funds" на операции Европейского командования ВС США.

Маркарова также рассказала, что комитет Сената США по ассигнованиям подавляющим большинством голосов одобрил решение о поддержке законопроекта "Defense Appropriations Act" на 2026 финансовый год, который предусматривает выделение одного миллиарда долларов на военную поддержку Украины.

Недавно также стало известно, что сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Джим Риш подготовили законопроект, который предусматривает создание спецфонда, который бы наполняли европейские союзники Украины для оплаты американского оружия.

Напомним, в середине июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.

Тогда же он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".