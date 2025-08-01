Комітет Сенату США підтримав виділення допомоги Україні на $1 млрд

Комітет Сенату США з питань асигнувань переважною більшістю голосів схвалив рішення про підтримку законопроєкту "Defense Appropriations Act" на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення одного мільярда доларів на військову підтримку України.

Про це у Facebook повідомила посол України у США Оксана Маркарова, інформує "Європейська правда".

Посол уточнила, що сенатський комітет схвалив відповідне рішення переважною більшістю голосів ("за" 26, "проти" 3).

Законопроєкт передбачає виділення коштів на продовження військової допомоги Україні – 800 мільйонів доларів на потреби програми USAI та 225 мільйонів доларів на потреби програми "Baltic Security Initiative", зазначила Маркарова.

"Це фінансування є частиною ширшого комплексу заходів, спрямованого на стримування Росії та Китаю, а також на підтримку союзників і партнерів США, що відображає бачення Республіканської партії", – розповіла вона.

За словами Маркарової, згідно із процедурою, наступними кроками стануть розгляд документа всім складом Сенату, узгоджувальна конференція між двома палатами, на якій буде затверджено консолідований текст законопроєкту та його остаточне ухвалення.

Нещодавно також стало відомо, що сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш підготували законопроєкт, який передбачає створення спецфонду, який би наповнювали європейські союзники України для оплати американської зброї.

Нагадаємо, в середині липня американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Тоді ж він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".