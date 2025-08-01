У Сенаті США пропонують законопроєкт про нову допомогу Україні на десятки мільярдів

Співголова комітету Сенату США із закордонних справ Джин Шахін та сенаторка Ліза Мурковскі подали на розгляд двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, який передбачає багатомільярдну допомогу Україні.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".

За словами Маркарової, згідно із проєктом, допомога США у сфері безпеки, що надається Україні, здійснюється у вигляді внесків США до Інвестиційного фонду відбудови України, створеного відповідно до положень міжурядової українсько-американської угоди.

Як зазначила посол, у законопроєкті на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення:

30 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні;

500 мільйонів доларів на допомогу Україні у разі надзвичайних ситуацій;

три мільярди доларів на програму FMF для України;

збільшення ліміту виділень за програмою PDA до шести мільярдів доларів;

600 мільйонів доларів для підтримки українських правоохоронних органів, антикорупційних програм та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Крім того, уточнила Маркарова, передбачається створення тристоронньої ініціативи США-Україна-Тайвань щодо використання БПЛА – з метою проведення спільних досліджень, розробок та налагодження їх спільного виробництва.

На цю ініціативу на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення мільярда доларів, додала вона.

Також в проєкті пропонується визначити політикою Міноборони США передавання конфіскованих незаконних озброєнь Україні або їх продаж на користь України.

Документ також містить вимогу негайних заходів для конфіскації заморожених активів РФ або подання плану збільшення доходів від заморожених росактивів для отримання додаткових коштів для України.

Передбачається створення робочої групи для систематизації уроків, отриманих з війни України, включаючи сучасну доктрину ведення війни та типи вразливостей, які можуть мати США до операції, подібної до української операції "Павутина".

У документі також міститься заборона будь-якого використання оборонної продукції, закупленої для України, не у спосіб, передбачений Конгресом.

Сенатори також пропонують встановити гарантії щодо обміну розвідувальною інформацією США з Україною.

А від президента США вимагається витрачати не менше 15% коштів програми "International Security Cooperation Program Funds" на операції Європейського командування ЗС США.

Маркарова також розповіла, що комітет Сенату США з питань асигнувань переважною більшістю голосів схвалив рішення про підтримку законопроєкту "Defense Appropriations Act" на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення одного мільярда доларів на військову підтримку України.

Нещодавно також стало відомо, що сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш підготували законопроєкт, який передбачає створення спецфонду, який би наповнювали європейські союзники України для оплати американської зброї.

Нагадаємо, в середині липня американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Тоді ж він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".