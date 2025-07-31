Франция депортирует студентку из Газы за прославление Гитлера и антисемитизм

Эвакуированную из сектора Газа во Францию девушку, которая получила стипендию для обучения в университете, депортируют из-за обнаруженных в интернете ее комментариев антисемитского характера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Прибыв во Францию из Газы 11 июля, молодая женщина получила правительственную стипендию для обучения в престижном университете Sciences Po в Лилле.

Вскоре после этого в сети нашли посты девушки, в которых она распространяла сообщения с призывами убивать евреев и прославляла Гитлера. Сейчас аккаунт уже закрыт.

После резонанса министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо поручил начать расследование, подчеркнув, что "пропагандистам ХАМАС нет места в нашей стране".

Прокуратура Лилля объявила в четверг о начале расследования по факту одобрения терроризма и одобрения преступлений против человечности "с использованием средств массовой информации в интернете".

Дипломатический источник AFP подтвердил, что студентку из Газы планируют выслать из Франции, но куда именно и когда – пока неизвестно.

Напомним, недавно Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.

После этого ряд стран Европы присоединились к совместному заявлению-призыву поддержать признание Палестинского государства.