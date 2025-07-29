ЕС предупредил Киев об остановке финансирования, если не восстановят независимость НАБУ

Европейский союз по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Об этом сообщили несколько источников Экономической правды в правительстве и в ВР, также ЕвроПравде это подтвердили в структурах ЕС.

Европейские чиновники готовятся к сценарию, при котором в четверг, 31 июля, во время голосования в Раде, депутаты не примут ни один из законопроектов, восстанавливающих независимость НАБУ и САП, или внесут в документ поправки, которые сделают это восстановление неполным.

Как говорится в статье Экономической правды, "24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине". "Все поставили на паузу до исправления ситуации", – сообщил один из них.

Чиновник Евросоюза, имеющий отношение к этой коммуникации, подтвердил "Европейской правде", что Брюссель действительно передал предупреждение для Киева, но уточнил данные о заморозке. "Да, действительно ЕС предупредил Киев. Если не будет принят закон – кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, мы просто перестанем их предоставлять. Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ", – подтвердил информацию Экономправды представитель ЕС, который общался на условиях анонимности.

В то же время, по информации ЕП, не ожидается замораживание выплат по программе Ukraine Facility, по которой Киев получает макрофинансовую помощь в зависимости от проведенных реформ. На днях ЕС одобрил 4-й транш по этой программе в урезанном объеме. Украина в августе должна получить 3,05 млрд евро вместо ожидаемых 4,5 млрд из-за срыва реформ. Эти средства якобы не подпадают под возможное замораживание, но они уже поступят в меньшем объеме, чем планировалось, и в случае промедления с другими реформами, прописанными в условиях Ukraine Facility, дальнейшие транши также сократят.

Также в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса, подтвердили несколько источников ЕП.

В Брюсселе считают, что Украина должна понимать последствия в случае, если Киев не может отменить "откат" антикоррупционных реформ, который произошел на прошлой неделе.

Напомним, в июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины"