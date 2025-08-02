В Польше задержали узбека, который вез нелегальных мигрантов в Германию

В Польше полиция в субботу задержала водителя, который нелегально пытался перевезти шестерых мигрантов в Германию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Шесть нелегальных мигрантов, вероятно граждан Эритреи, и 32-летний водитель из Узбекистана, которые направлялись к польско-германской границе, были задержаны в субботу полицией в Щецине во время рутинной дорожной проверки.

Полиция сообщила, что задержание мигрантов, не имевших документов, произошло во время так называемого "трезвого утра". Полицейские проверяли водителей, выезжавших из города по Познанской автостраде, которая ведет, в частности, к автомагистрали А6 и польско-германской границе. В автомобиле ехали семеро мужчин.

За рулем сидел 32-летний гражданин Узбекистана, в грузовом отсеке автомобиля правоохранители обнаружили шестерых мужчин без каких-либо документов, удостоверяющих личность.

По предварительным данным, это, скорее всего, граждане Эритреи, которых незаконно переправили через границу из Литвы в Польшу.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.