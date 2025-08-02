У Польщі затримали узбека, який віз нелегальних мігрантів до Німеччини

У Польщі поліція в суботу затримала водія, який нелегально намагався перевести шістьох мігрантів до Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Шість нелегальних мігрантів, ймовірно громадян Еритреї, та 32-річний водій з Узбекистану, які прямували до польсько-німецького кордону, були затримані в суботу поліцією в Щеціні під час рутинної дорожньої перевірки.

Поліція повідомила, що затримання мігрантів, які не мали документів, відбулося під час так званого "тверезого ранку". Поліцейські перевіряли водіїв, які виїжджали з міста по Познанській автостраді, яка веде, зокрема, до автомагістралі А6 і польсько-німецького кордону. У автомобілі їхало семеро чоловіків.

За кермом сидів 32-річний громадянин Узбекистану, в вантажному відсіку автомобіля правоохоронці виявили шістьох чоловіків без будь-яких документів, що засвідчують особу.

За попередніми даними, це, найімовірніше, громадяни Еритреї, яких незаконно переправили через кордон з Литви до Польщі.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.