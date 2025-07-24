ЗМІ: Польща продовжить перевірки на кордонах з Литвою та Німеччиною

У Польщі ще на 30 днів продовжать перевірки на кордонах з Литвою та Німеччиною, відповідне розпорядження вже готове.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

За даними радіостанції, в польському уряді це аргументують, зокрема, тим, що не зникли причини, через які ці обмеження були запроваджені.

Зокрема, мігранти досі намагаються потрапити до Польщі не тільки з Білорусі, а й через Латвію та Литву.

До того ж прикордонний контроль вирішили зберегти, оскільки аналогічні заходи досі застосовує Німеччина.

З 7 липня, коли почав діяти прикордонний контроль, польські служби перевірили загалом понад 280 тисяч осіб та майже 135 тисяч автомобілів.

На німецькому кордоні відмовили у в'їзді 70 особам – громадянам Ірану, Індії, Буркіна-Фасо та Росії. На литовській ділянці кордону співробітники служби відмовили у в'їзді 30 іноземцям з Індії, Азербайджану, Нігерії та Молдови. Також було затримано десять кур'єрів, серед яких були громадяни Латвії, Естонії та України.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

Варшава висловлювала готовність скасувати тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок. Берлін, нагадаємо, зробив цей крок з початком роботи нового уряду, щоб завертати мігрантів.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.