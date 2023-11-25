В Риме прошла многотысячная акция в защиту прав женщин

В итальянском Риме в субботу, 25 ноября, прошла многотысячная акция против насилия над женщинами "Non una di meno".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Акция проходит в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ее проведение совпало с резонансным убийством 22-летней Джулии Чеккеттини, в котором подозревают ее бывшего парня. Это дело всколыхнуло всю Италию.

Участники акции призвали власти принять "серьезные, а не косметические меры" для борьбы с насилием в отношении женщин.

ANSA

Quotidiano

Демонстранты скандировали: "Мы хотим быть живыми и "Против патриархата".

Тело 22-летней Джулии Чекеттини, студентки инженерного факультета, с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в канаве у озера к северу от Венеции.

Этому предшествовали многонедельные поиски, охватившие всю страну. Перед исчезновением девушки камеры наблюдения зафиксировали, как ее избивает бывший парень Филиппо Туретта.

В среду итальянские законодатели единогласно поддержали ряд мер, направленных на расширение защиты для женщин из групп риска. Министр образования Джузеппе Вальдитара также пообещал провести в школах кампанию по противодействию гендерному насилию.

Ранее в этом году итальянский суд вызвал возмущение оправдательным приговором в отношении школьного уборщика, которого обвиняли в домогательствах к 17-летней ученице: мужчину оправдали, потому что домогательства продолжались лишь "около пяти-десяти секунд".