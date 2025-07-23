Сенат Италии ужесточил наказание за преступления против женщин

Верхняя палата итальянского парламента в среду единогласно приняла законопроект, который ужесточит наказание за убийство на почве гендерной ненависти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Законопроект, принятый итальянскими сенаторами, предусматривает введение в Уголовный кодекс страны понятия фемицида – преступления убийства, совершенного на почве ненависти к женщинам.

За такое убийство будет предусмотрено самое суровое наказание – пожизненное заключение.

Документ также предусматривает более суровое наказание за другие преступления против женщин – сексуальные домогательства, порнопомсту, домашнее насилие и т.д., совершенные из-за ненависти к женщинам.

Законопроект единогласно поддержали 161 депутат Сената Италии. Теперь он отправляется в нижнюю Палату депутатов.

В последние годы в Италии произошло несколько резонансных убийств женщин и девушек, которые вызвали массовые протесты и инициировали дискуссию об ужесточении наказания причастных к их совершению.

Напомним, в 2023 году итальянский суд вызвал возмущение приговором в отношении школьного уборщика, которого обвиняли в домогательствах к 17-летней ученице, но оправдали, потому что домогательства продолжались всего "около пяти-десяти секунд".