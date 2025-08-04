Президент Чехии считает российскую оккупацию частей Украины приемлемой ценой ее выживания

Временная российская оккупация части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC, передает "Европейская правда".

По мнению Павела, было бы несправедливо со стороны Запада давить на Украину, чтобы она немедленно освободила все оккупированные территории. По его словам, Запад не хочет уничтожения украинской нации.

По мнению главы чешского государства, Украина сейчас не находится в такой ситуации, когда она могла бы освободить оккупированные Россией районы в обозримом будущем, даже при поддержке Запада, без больших человеческих потерь.

"Сейчас Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", – сказал Павел.

Президент Чехии считает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, но, по его словам, войну нельзя выиграть на поле боя. Он считает, что более мощным инструментом для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, является экономическое давление со стороны Европы и США.

"В интересах обеих сторон Атлантики оказывать гораздо большее экономическое давление на Россию. Это давление очень эффективно с точки зрения силы убеждения. Я считаю, что, учитывая нынешнее состояние российской экономики, (россияне) не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается", – сказал Павел.

В начале июля Павел заявлял, что не согласен с утверждением, что Россия сейчас "побеждает в войне" против Украины.

Он также указал, что и Россия, и Украина имеют свои проблемы и ограничения, из-за которых не могут достичь преимущества в войне.