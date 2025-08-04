В Латвии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

Утром 4 августа в Лаункалнской волости Смилтенского края Латвии с дороги съехал и перевернулся автобус Neoplan, который вез детей в тренировочный лагерь в Смилтене.

Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на Государственную полицию, передает "Европейская правда".

Известно, что в салоне находились воспитанники и персонал баскетбольной школы Rīga – 43 девочки в возрасте от 10 до 15 лет, а также три тренера. Пострадали пять девочек – у них ушибы и ссадины. Жизни детей ничего не угрожает.

"По факту происшествия начато уголовное производство и будут установлены обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель автобуса не находился под воздействием алкоголя. А что касается использования ремней безопасности, то это будет выяснено в рамках административного делопроизводства. Большая часть пассажиров выбралась самостоятельно из автобуса. В двух случаях потребовалась помощь спасателей", – сообщила представительница Госполиции Зане Васкане.

Связано ли происшествие с ремонтными работами на этом участке или были другие причины, полиция еще выясняет.

В начале мая в польском Вроцлаве произошло серьезное ДТП с участием городского автобуса и трамвая, пострадали 11 человек.

В феврале в Варшаве в результате столкновения трамваев пострадали шесть человек.