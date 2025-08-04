У Латвії перекинувся автобус з дітьми, є постраждалі

Вранці 4 серпня в Лаункалнській волості Смілтенського краю Латвії з дороги з'їхав і перекинувся автобус Neoplan, який віз дітей до тренувального табору в Смілтені.

Про це повідомляє LSM.lv з посиланням на Державну поліцію, передає "Європейська правда".

Відомо, що в салоні перебували вихованці та персонал баскетбольної школи Rīga – 43 дівчинки віком від 10 до 15 років, а також три тренери. Постраждали п'ять дівчаток – у них забої та подряпини. Життю дітей нічого не загрожує.

"За фактом події розпочато кримінальне провадження і будуть встановлені обставини події. За попередніми даними, водій автобуса не перебував під впливом алкоголю. А що стосується використання ременів безпеки, то це буде з'ясовано в рамках адміністративного діловодства. Більша частина пасажирів вибралася самостійно з автобуса. У двох випадках знадобилася допомога рятувальників", – повідомила представниця Держполіції Зане Васкане.

Чи пов'язана подія з ремонтними роботами на цій ділянці або були інші причини, поліція ще з'ясовує.

На початку травня у польському Вроцлаві сталася серйозна ДТП за участю міського автобуса і трамвая, постраждали 11 осіб.

У лютому у Варшаві внаслідок зіткнення трамваїв постраждали шість людей.