СМИ: Европа рассматривает альтернативы проекту истребителя нового поколения FCAS

В связи с беспрецедентной неопределенностью относительно обязательств Франции и ее главного подрядчика, Dassault Aviation, Европа начала серьезно обсуждать альтернативы проекту истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Портал напоминает, что сначала компания Dassault пригрозила самостоятельно реализовать проект истребителя, а затем Франция углубилась в политический кризис, поэтому разговоры об альтернативах проекту FCAS начали звучать громче.

Министры обороны трех стран-партнеров, Германии, Франции и Испании, должны были встретиться в Берлине в октябре, чтобы наметить дальнейшие шаги.

Но с учетом того, что французское правительство находится в состоянии кризиса, сроки урегулирования промышленного раскола между французскими и немецкими партнерами выглядят все более нереальными, говорится в материале.

Dassault ранее дал понять, что предпочитает разрабатывать истребитель нового поколения самостоятельно. Учитывая то, что Франция вышла из двух предыдущих европейских проектов по созданию истребителей, включая Eurofighter, эта угроза не выглядит пустой.

На этом фоне ожидается, что неформальные переговоры о возможных альтернативах, если они еще не начались, активизируются.

Портал предполагает, что переговоры могут вестись по поводу трех вариантов.

Первый из них предполагает, что Германия и Испания продолжат работу без Франции. Однако эксперты сходятся во мнении, что это будет сложная задача.

Проблема заключается в текущем распределении труда. Франция возглавляет разработку корпуса истребителя, и обойтись без Dassault будет сложно.

Между тем две страны, которые сотрудничали с Германией и Испанией в проекте Eurofighter – Италия и Великобритания – сейчас работают над проектом-конкурентом истребителя шестого поколения с Японией: Global Combat Air Programme (GCAP).

Второй вариант предусматривает присоединение Германии и Испании к проекту GCAP.

По сравнению с FCAS, этот проект стабильно продвигается вперед. Совместное предприятие было запущено в июне, а прототип ожидается к 2027 году.

Однако эксперты сходятся во мнении, что присоединение к GCAP на этом этапе оставит Германии и Испании мало влияния и ограниченную промышленную выгоду.

Третий вариант предполагает полный перезапуск проекта с новыми партнерами. Эксперты предполагают, что к проекту FCAS может присоединиться Швеция.

Сотрудничество со Швецией может привлечь другие скандинавские страны в качестве младших партнеров или потенциальных покупателей, предполагают эксперты.

Еще одним потенциальным партнером в проекте эксперты называют Бельгию.

Запущенная в 2017 году программа Future Combat Air System (FCAS) призвана заменить истребители Rafale и Eurofighter Typhoon к 2040 году.

Но проект страдает от задержек и разногласий между частными подрядчиками и правительствами относительно распределения работ и прав интеллектуальной собственности.