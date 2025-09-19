ЗМІ: Німеччина думає, як замінити Францію в програмі розробки винищувача FCAS

Напруженість між Німеччиною і Францією щодо флагманської європейської програми зі створення винищувачів FCAS спонукала Берлін до пошуку способів замінити французьких партнерів на Швецію або Велику Британію, якщо до кінця року не буде досягнуто згоди.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Запущена 2017 року програма Future Combat Air System (FCAS) покликана замінити винищувачі Rafale і Eurofighter Typhoon до 2040 року.

Тертя з приводу FCAS – спільної програми Франції, Німеччини та Іспанії – не нове, але масштаб розчарування в Берліні сигналізує про небезпеку для майбутнього програми у момент, Європа намагається зміцнити свою оборону, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.

Джерела видання розповіли, що Міністерство оборони Німеччини порушило питання FCAS під час переговорів минулого тижня з Airbus, який відповідає за німецьку частину розробки і будівництва літака.

Розмови оголили невдоволення Берліна тим, що посадовці вважають наполегливим прагненням французької промисловості відігравати надмірно велику роль у програмі.

Таке ставлення підштовхнуло німців до зважування запасних варіантів, в тому числі і заміну Франції у програмі.

Зазначається, що уряд Німеччини вивчає можливість тіснішої співпраці зі Швецією або Великою Британією – або самостійної співпраці з Іспанією.

Відкриття проєкту для нових партнерів стало б радикальним зрушенням, йдеться у публікації.

Однак Велика Британія очолює програму-конкурент Global Combat Air Programme (GCAP) через компанію BAE Systems. Як BAE зможе працювати над двома конкуруючими проєктами без конфлікту інтересів – незрозуміло.

Своєю чергою Швеція може зробити свій внесок в FCAS через компанію Saab, яка будує винищувач Gripen і має багаторічний досвід в галузі авіоніки, датчиків і легких планерів.

Хоча в Берліні не прийнято жодного офіційного рішення про перехід до плану "Б", посадовці наголошують на необхідності термінових дій.

Нагадаємо, у 2022 році країни досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS.

Німеччина категорично проти вимоги про 80% частки робіт французької компанії у проєкті. Конфлікт вийшов у публічну площину на Паризькому авіасалоні, де глава Airbus Defense and Space Міхаель Шоельхорн висловив жаль щодо того, що французька сторона намагається переглянути ретельно розроблені умови співпраці між партнерами з проєкту FCAS.

На тому ж заході генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп'є знову заявив про свої претензії на роль лідера, натякнувши, що французька компанія може діяти самостійно, якщо партнери не дійдуть згоди.

У серпні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про домовленість із Францією про прийняття рішення щодо майбутнього програми винищувачів FCAS до кінця року.

Повідомляли також, що міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії зустрінуться в жовтні, щоб обговорити варіанти відновлення програми.