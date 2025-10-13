ЗМІ: Європа розглядає альтернативи проєкту винищувача нового покоління FCAS

У зв’язку з безпрецедентною невизначеністю щодо зобов'язань Франції і її головного підрядника, Dassault Aviation, Європа почала серйозно обговорювати альтернативи проєкту винищувача нового покоління Future Combat Air System (FCAS).

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Портал нагадує, що спершу компанія Dassault пригрозила самостійно реалізувати проєкт винищувача, а потім Франція заглибилась у політичну кризу, тож розмови про альтернативи проєкту FCAS почали лунати гучніше.

Міністри оборони трьох країн-партнерів, Німеччини, Франції та Іспанії, мали зустрітися в Берліні в жовтні, щоб намітити подальші кроки.

Але з урахуванням того, що французький уряд перебуває в стані кризи, терміни врегулювання промислового розколу між французькими та німецькими партнерами виглядають дедалі більш нереальними, зазначено у матеріалі.

Dassault раніше дав зрозуміти, що вважає за краще розробляти винищувач нового покоління самостійно. З огляду на те, що Франція вийшла з двох попередніх європейських проєктів зі створення винищувачів, включно з Eurofighter, ця загроза не виглядає порожньою.

На цьому тлі очікується, що неформальні переговори про можливі альтернативи, якщо вони ще не почалися, активізуються.

Портал припускає, що переговори можуть вестися з приводу трьох варіантів.

Перший з них передбачає, що Німеччина та Іспанія продовжать роботу без Франції. Однак експерти сходяться на думці, що це буде складне завдання.

Проблема полягає в поточному розподілі праці. Франція очолює розробку корпусу винищувача, і обійтися без Dassault буде складно.

Тим часом дві країни, які співпрацювали з Німеччиною та Іспанією в проєкті Eurofighter – Італія та Велика Британія – зараз працюють над проєктом-конкурентом винищувача шостого покоління з Японією: Global Combat Air Programme (GCAP).

Другий варіант передбачає приєднання Німеччини та Іспанії до проєкту GCAP.

Порівняно з FCAS, цей проєкт стабільно просувається вперед. Спільне підприємство було запущено в червні, а прототип очікується до 2027 року.

Однак експерти сходяться на думці, що приєднання до GCAP на цьому етапі залишить Німеччині та Іспанії мало впливу і обмежену промислову вигоду.

Третій варіант передбачає повний перезапуск проєкту з новими партнерами. Експерти припускають, що до проєкту FCAS може доєднатися Швеція.

Співпраця зі Швецією може залучити інші скандинавські країни як молодших партнерів або потенційних покупців, припускають експерти.

Ще одним потенційним партнером у проєкті експерти називають Бельгію.

Запущена 2017 року програма Future Combat Air System (FCAS) покликана замінити винищувачі Rafale і Eurofighter Typhoon до 2040 року.

Але проєкт потерпає від затримок і розбіжностей між приватними підрядниками та урядами щодо розподілу робіт і прав інтелектуальної власності.