Через політичну кризу у Франції відклалась зустріч щодо винищувача FCAS

Тристороння міністерська зустріч щодо майбутнього проєкту Франції, Німеччини та Іспанії вартістю 100 мільярдів євро з розробки європейського винищувача FCAS була відкладена через політичну кризу у Франції.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомив представник Міністерства оборони Німеччини.

Міністри оборони Франції, Німеччини та Іспанії мали зустрітися в середині жовтня, щоб вирішити питання, які заважають переходу до наступного етапу розробки FCAS.

Однак її скасували через відставку премʼєр-міністра Франції Себастьєна Лекорню і міністра оборони його уряду Бруно Ле Мера.

"Я підтверджую, що зустріч більше не відбудеться в середині жовтня. Ми хотіли б призначити її якомога швидше, коли з'явиться новий міністр оборони Франції", – сказав речник німецького Міноборони.

Запущена 2017 року програма Future Combat Air System (FCAS) покликана замінити винищувачі Rafale і Eurofighter Typhoon до 2040 року.

Але проєкт потерпає від затримок і розбіжностей між приватними підрядниками та урядами щодо розподілу робіт і прав інтелектуальної власності.