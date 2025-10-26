Главы МВД и Минюста Словении подали в отставку на фоне резонансного убийства

Министры внутренних дел и юстиции Словении в воскресенье объявили об отставке на фоне общественного возмущения смертью мужчины, на которого якобы напал член ромской общины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Ново-Место на юго-востоке Словении, где недалеко от бара 48-летнего мужчину избили до смерти.

Словенская полиция официально сообщила о задержании 21-летнего мужчины с судимостью в связи с нападением, тогда как СМИ и местные власти заявили, что нападавший принадлежит к цыганской общине.

В Ново-Место в течение последнего года обострились отношения с местной цыганской общиной на фоне роста мелкой преступности и насилия, в которых часто обвиняют это меньшинство.

После экстренного заседания правительства Словении в воскресенье премьер-министр страны Роберт Голоб осудил нападение, заявив, что "ответственные министры взяли на себя ответственность и подали в отставку".

Он добавил, что словенский министр внутренних дел Бостян Поклукар и министр юстиции Андрея Катич останутся на своих постах до назначения преемников.

Премьер Словении также сказал, что власти направят дополнительные полицейские подразделения в Ново-Место, и анонсировал юридические меры, "которые в прошлом мы не могли себе представить", но не предоставил более подробной информации.

Ранее португальская прокуратура начала расследование высказываний лидера ультраправых Андре Вентури в адрес ромской общины.

В начале года пожар на востоке Словакии охватил бедное ромское поселение, в результате чего погибли люди.