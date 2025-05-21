В Португалии расследуют антиромские высказывания лидера ультраправых

Португальская прокуратура начала расследование высказываний лидера ультраправых Андре Вентуры в адрес ромской общины через три дня после выборов, на которых его партия "Чега" заняла второе место на выборах в парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Прокуратура заявила в среду, что начала расследование после получения жалобы на Вентуру. Она не предоставила никаких подробностей.

Некоммерческая группа Letras Nomadas, которая способствует трудоустройству и образованию ромской общины, заявила, что она была одной из 10 ассоциаций, которые подали жалобу, поскольку они считают предвыборные онлайн-видео, опубликованные Вентурой, разжиганием ненависти.

Ромы являются крупнейшим этническим меньшинством в Европе и имеют долгую историю социального исключения и дискриминации.

В одном из видео Вентура критикует муниципалитеты, которые, по его словам, строят социальное жилье специально для ромов, спрашивая: "Но почему мы строим дома для цыган? Мы строим для нормальных людей?"

"Это видео было наиболее оскорбительным для нас, хотя другие также были достаточно серьезными", – сказал Бруно Гонкальвес, вице-президент Letras Nomadas.

"Вентура даже сказал в видео, что, вероятно, получит жалобы из-за этого заявления. Он знал, что переходит черту", – добавил он.

Вентура – выпускник юридического факультета, который когда-то учился на священника, но сделал себе имя как спортивный комментатор на телевидении. Он стал известным в 2018 году благодаря своим подстрекательским высказываниям против ромов.

В 2019 году он основал партию "Чега", которая выступает за ужесточение наказаний для преступников, призывает прекратить иммиграционную политику Португалии "открытых дверей" и обвиняет основные политические партии в укоренении коррупции.

На досрочных парламентских выборах в Португалии правящий Демократический альянс (AD) победил, однако не получил большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства.

Подробнее о выборах в Португалии читайте в статье Правительство меньшинства или союз с ультраправыми: какую сенсацию принесли выборы в Португалии