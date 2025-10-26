Глави МВС і Мінʼюсту Словенії подали у відставку на тлі резонансного убивства

Міністри внутрішніх справ і юстиції Словенії в неділю оголосили у відставку на тлі громадського обурення смертю чоловіка, на якого нібито напав член ромської громади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Інцидент стався в ніч проти суботи в місті Ново-Место на південному сході Словенії, де неподалік бару 48-річного чоловіка побили до смерті.

Словенська поліція офіційно повідомила про затримання 21-річного чоловіка з судимістю у звʼязку з нападом, тоді як ЗМІ та місцева влада сказали, що нападник належить до ромської громади.

У Ново-Место протягом останнього року загострилися відносини з місцевою ромською громадою на тлі зростання дрібної злочинності та насильства, в яких часто звинувачують цю меншину.

Після термінового засідання уряду Словенії в неділю премʼєр-міністр країни Роберт Голоб засудив напад, сказавши, що "відповідальні міністри взяли на себе відповідальність і подали у відставку".

Він додав, що словенський міністр внутрішніх справ Бостян Поклукар і міністр юстиції Андрея Катіч залишаться на своїх посадах до призначення наступників.

Премʼєр Словенії також сказав, що влада надішле додаткові поліцейські підрозділи до Ново-Места, і анонсував юридичні заходи, "які в минулому ми не могли собі уявити", але не надав більш детальної інформації.

Раніше португальська прокуратура розпочала розслідування висловлювань лідера ультраправих Андре Вентури на адресу ромської громади.

На початку року пожежа на сході Словаччини охопила бідне ромське поселення, внаслідок чого загинули люди.