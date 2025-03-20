В Словакии при пожаре погибли несколько ромов, среди них дети

На востоке Словакии пожар охватил бедное ромское поселение, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на мэрию города Великий Шарыш, передает "Европейская правда".

Пожар, охвативший бедное ромское поселение в городе Великий Шарыш, унес жизни пяти человек, четверо из которых – дети.

По данным местных властей, огонь уничтожил восемь домов, в которых проживало 30 человек.

В результате пожара 11 взрослых и семеро детей были размещены в общественном центре.

Агентство отметило, что ромы являются наиболее социально изолированной группой меньшинств в Словакии, которая длительное время страдает от дискриминации, маргинализации и бедности.

Напомним, недавно, в ночь на 16 марта в Северной Македонии произошла трагедия в городе Кочаны, где в результате пожара в ночном клубе погибли десятки людей. Предварительной причиной пожара называют использование пиротехники.

По последним данным, жертвами пожара в Кочанах стали 59 человек.