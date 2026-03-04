Каллас: есть риск, что ситуация на Ближнем Востоке выйдет из-под контроля

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявила о рисках того, что ситуация может выйти из-под контроля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

На вопрос, что делает Евросоюз, чтобы не допустить масштабизации конфликта вокруг Ирана, Каллас ответила, что Евросоюз "призывает к сдержанности".

"Мы обсудим (на министерской встрече 5 марта. – Ред.), что еще можем сделать, чтобы действительно снизить напряжение и добиться прекращения огня. Ведь есть риск, что ситуация выйдет из-под контроля, если начнутся взаимные удары и это будет продолжаться дальше", – отметила Каллас.

В то же время топ-дипломат ЕС выразила сомнения в способности Ирана долго поддерживать активную фазу конфликта.

"Если Иран теперь нацеливается на все страны вокруг, у него в конечном итоге не так много возможностей, поэтому это все равно когда-нибудь закончится. Кроме того, нужно понимать, что когда Иран воюет, он воюет фактически сам, вместе со своими прокси. Россия их не поддерживает. И это очень отличается от других ситуаций", – подчеркнула Каллас.

Напомним, военные США во вторник отчитались о поражении более 1700 целей в Иране с момента начала операции 28 февраля.

Президент США Дональд Трамп 3 марта заявил, что Иран хочет переговоров, но для этого уже "слишком поздно".

В понедельник Трамп не стал категорически исключать возможность ввода американских военных непосредственно на территорию Ирана.