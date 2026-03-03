Військові США відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані

Сполучені Штати станом на вівторок уразили понад 1700 цілей на території Ірану у межах спільної з Ізраїлем військової операції.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", такі цифри наводить Центральне командування ЗС США.

У вівторок 3 березня Центральне командування заявило, що від початку операції Epic Fury і до цього часу на території Ірану уразили понад 1700 цілей.

Станом на 1 березня повідомляли про понад 1000 уражених цілей.

До операції залучені бомбардувальники B-1, B-52 та винищувачі F-15.

Станом на 3 березня відомо про загибель внаслідок операції шістьох американських військових.

Також США втратили три F-15 через помилковий "дружній вогонь" кувейтської ППО.

Президент США Дональд Трамп 3 березня заявив, що Іран хоче переговорів, але для цього вже "надто пізно".

У понеділок Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.