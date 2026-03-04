Каллас: є ризик, що ситуація на Близькому Сході вийде з-під контролю

Глава європейської дипломатії Кая Каллас на тлі ескалації на Близькому Сході заявила про ризики того, що ситуація може вийти з-під контролю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода".

На запитання, що робить Євросоюз, аби не допустити масштабізації конфлікту довкола Ірану, Каллас відповіла, що Євросоюз "закликає до стриманості".

"Ми обговоримо (на міністерській зустрічі 5 березня. – Ред.), що ще можемо зробити, щоб справді знизити напругу й домогтися припинення вогню. Адже є ризик, що ситуація вийде з-під контролю, якщо почнуться взаємні удари і це триватиме далі", – зауважила Каллас.

Водночас топдипломатка ЄС висловила сумніви у здатності Ірану довго підтримувати активну фазу конфлікту.

"Якщо Іран тепер обирає ціллю всі країни навколо, у нього зрештою не так багато можливостей, тож це все одно колись закінчиться. Крім того, потрібно розуміти, що коли Іран воює, він воює фактично сам, разом зі своїми проксі. Росія їх не підтримує. І це дуже відрізняється від інших ситуацій", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, військові США у вівторок відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого.

Президент США Дональд Трамп 3 березня заявив, що Іран хоче переговорів, але для цього вже "надто пізно".

У понеділок Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.